Sultangazi\'de dönüşüme sen de atıkla katıl
29.01.2026 15:52  Güncelleme: 15:57
Sultangazi Belediyesinin atıkların geri dönüşümünü yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği uygulama Atıkla Katıl, gün geçtikte daha çok kişi tarafından kullanılıyor.

Sultangazi Belediyesinin atıkların geri dönüşümünü yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği uygulama Atıkla Katıl, gün geçtikte daha çok kişi tarafından kullanılıyor. Randevu oluşturarak atıkların teslimi sağlanırken kullanıcılar pek çok hediyenin de sahibi olabiliyor.

İsrafın önüne geçmek için başlatılan Sıfır Atık projesine destek veren Sultangazi Belediyesi, ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçede birçok noktada bulunan sıfır atık ekipmanları ile atıkların toplanması sağlanırken Atıkla Katıl mobil uygulamasıyla vatandaşın bir tıkla geri dönüşüme katkı sağlamasına yardımcı olunuyor.

İlçede ikamet eden vatandaşlar belediyeyi aramadan, atıklarını kumbaralara götürmeden sadece tek bir tuşla atıklar evlerinden alınabiliyor. Atıkla Katıl uygulamasından ilçedeki geri dönüşüm yerleri görünürken, randevu oluşturarak atıkların teslimi sağlanıyor. Geri dönüşüme teşvik etmek için uygulama üzerinden çeşitli hediyeler de veriliyor. Uygulamayı kullanarak atık teslim eden ev kullanıcıları topladıkları puanlarla Hediye Dükkanı içerisindeki ürünler arasından seçim yapabiliyor.

"Atık bilincini yaygınlaştırmalıyız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi' kapsamında belediye olarak şehrimizde titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık bilincinin daha geniş kitlelere ulaşması adına Atıkla Katıl mobil uygulamasını yürütüyoruz. Komşularımız randevu alarak atıklarını bir tıkla ekiplerimize ulaştırabiliyor, üstelik birçok hediyenin de sahibi olma imkanı yakalıyor. Ayrıca komşularımız uygulamaya geçirdiğimiz Çevreci Sultankart projesi kapsamında belirli gün ve saatte mahallelerimizde bekleyen Mobil aracımızın bulunduğu noktaları görebiliyor ve atıklarını teslim ederek alışverişlerinde kullanabilecekleri para puan kazanıyor. Daha yaşanabilir bir dünya için atık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmamız şart" dedi. - İSTANBUL

