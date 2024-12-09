Sultangazi'de 'Gaza' Tiyatrosu Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de 'Gaza' Tiyatrosu Düzenlendi

Sultangazi\'de \'Gaza\' Tiyatrosu Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çeken müzikli dram 'Gaza'yı sahneledi. Tiyatro, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

09.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında düzenlenen tek perde müzikli dram "Gaza" adlı tiyatro ilçe sakinlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu dopdolu etkinliklerle devam ediyor. Dünyanın kanayan yarası olan Filistin'de yapılan soykırıma dikkat çeken kültür sanat ve özgürlük sezonunda Filistin temalı tiyatro oyunları ve söyleşiler ilçe sakinleriyle buluşuyor. Bu kez tek perde müzikli dram "Gaza" izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken yetişkin tiyatrosu Gaza, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Bizler mazumların sesiyiz"

Sanatın zulmü duyurmak için en etkili yöntem olduğuna dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük sezonunda Sultangazimiz'de tiyatrodan seminere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere birçok etkinliği ilçe sakinlerimizle buluşturuyoruz. Sık sık İsrail'in Filistin'de sebep olduğu insanlık dramını da komşularımıza duyurmaya, masumların sesi olmaya gayret ediyoruz. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Dileriz ki bu Kültür Sanat Sezonumuz ile bu konuda daha çok farkındalık sağlayabiliriz. Bu zulüm durana kadar bizler de masumların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Sultangazi, Politika, Filistin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de 'Gaza' Tiyatrosu Düzenlendi - Son Dakika

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