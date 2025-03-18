Sultangazi'de İftar Saatlerinde Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Sultangazi'de İftar Saatlerinde Sıcak Çorba İkramı

Sultangazi\'de İftar Saatlerinde Sıcak Çorba İkramı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca 4 farklı noktada ikram edilen sıcak çorbalarla, dışarıda oruç açan vatandaşların iftarına destek oluyor. Her gün bin kişiye ulaşan çorba ikramı ile hem su hem de ekmek de sunulmakta.

18.03.2025 13:14  Güncelleme: 13:21
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Sultangazi Belediyesi tarafından ikisi seyyar olmak üzere 4 ayrı noktadaki İkram Çeşmesi'nden dağıtılan çorbalar her gün bin kişiye ulaşıyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar, orucunu sıcacık çorbalarla açıyor.

Sultangazi Belediyesi, orucunu dışarıda açmak durumunda kalan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmeleri ile 2 seyyar noktada toplam 4 çorba çeşmesinden Ramazan boyunca vatandaş için iftarda sıcak çorba akmaya devam ediyor.

Çorba yanına su ve ekmek

Çorbaların yanında vatandaşın orucunu açması için su ve ekmek de ikram ediliyor. İftar saatine işten eve yetişmeye çalışan vatandaşlar, hastane çalışanları, hasta yakınları sıcacık çorbalarla orucunu açıyor.

"Ramazan boyunca 120 noktada çorba ikramı"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın aile sıcaklığında bir Ramazan geçirmesi için kalabalık bir ekiple hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İlçe sakinlerimizin Ramazan ruhunu yaşaması için birçok program düzenliyoruz. Ayrıca Ramazan boyunca toplam 120 noktada çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İftar saatinde evlerine yetişemeyen ya da hastanede yakınını bekleyen komşularımızın orucunu sıcak bir çorbayla açması için her akşam 4 noktada çorba ikramında bulunuyoruz. Vatandaşımız da sıcak çorba ikramından oldukça memnun. Ramazan boyunca iftarda çorba ikramına devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de İftar Saatlerinde Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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