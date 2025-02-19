Sultangazi\'de Kar Trafiği Felç Etti

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İstanbul Sultangazi'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı hem hava hem de kara trafiğini etkiledi. Beyaza bürünen Sultangazi'de araçlar güçlükle ilerlerken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan araç kuyruğu kameraya yansıdı. - İSTANBUL