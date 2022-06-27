Sultangazi'de kurban pazarı kuruldu - Son Dakika
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Sultangazi'de kurban pazarı kuruldu

27.06.2022 09:16
Sultangazi'de kurban pazarı kuruldu

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapması için bu senede pazar alanı oluşturdu.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapması için bu senede pazar alanı oluşturdu. Pazarın gözdesi haline gelen 1 ton 500 kilogram ağırlığında ve 120 bin TL değerindeki 'Ateş' isimli dana ise yarışmaya hazırlanıyor.

Sultangazi'de Belediye tarafından vatandaşların daha rahat ve güvenlik bir ortamda kurbanlıklarını almaları için kurulan pazar alanı, bu sene de oluşturuldu. Vatandaşların satış noktalarını gezerek alışveriş yapmaları için hazırlıklar tamamlandı. Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına vatandaşların rahat bir şekilde ulaşabilmeleri ve giriş çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması için ikinci bir yol yapıldı. Sultangazi Belediyesi farklı illerden getirilen kurbanlıkların sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılanması için dinlenme alanları, duş, tuvalet, kantin ve zaman geçirebilecekleri için alanlar oluşturdu. Öte yandan Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'En Güzel Kurban Yarışması'nın hazırlıkları da sürüyor. Pazarın gözdesi haline gelen 1 ton 500 kilogram ağırlığında ve 120 bin TL değerindeki 'Ateş' isimli dana ise yarışmaya hazırlanıyor.

"Veteriner sağlık raporlarını kontrol ediyoruz, uygun olmayan hayvanlar alınmıyor"

Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar, "Bu yıl kurban satış alanımızda 90 çadırımız kuruldu. 80 tanesi büyükbaş 10 tanesi ise küçükbaş hayvanlar için düşünüldü. Belediyemizin veteriner işleri şefliği olarak hayvanların giriş esnasında evrak kontrollerini ve veteriner sağlık raporlarını kontrol ediyoruz. Uygun olmayan hayvanlar içeriye alınmıyor. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından küpe numaraları kontrol ediliyor. Tüm hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları birimimiz tarafından kontrol ediliyor. Kara sinek çalışması mücadelemizi en yüksek şekilde verim almaya dayanarak burada gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ilgili müdürlüklerimiz yine alanda temizlik, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan giriş çıkış esnasında kontrol sağlayan birçok birimimiz var bütün belediye çalışanları olarak burada en iyi şekilde hizmet vereceğimizi düşünüyorum ve tüm vatandaşlarımızı Sultangazi Belediyemizin kurbanlık satış alanına bekliyoruz" dedi.

1 ton 500 kilogram 'Ateş' isimli dana 120 bin TL ile satışa çıkarıldı

Üç kuşak kasap olduğunu söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu İstişare Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, "İstanbul tarihi 3. kuşak kasabım dededen, babaya, oğula ve toruna kadar mesleğimize devam ediyoruz. Babam 86 yaşında kasaplığa devam ediyor. Bu sene Allah nasip ederse Ateş isimli danamız ile yarışmaya katılacağız. Sultangazi'de geçen sene Şampiyon isimli danamız ile yarışmaya katılmıştık. Bu sene ise onun babası olan Ateş ile geldik. 1 ton 500 kilo ağırlığındaki danamız podyuma çıkacak fiyatı ise 120 bin TL inşallah yarışmada ise birinci olacak Rabbim utandırmasın" dedi.

Kastamonu'dan geldiğini belirten Erdal Karabakal, "70 adet kurbanlık ile geldik şuan hayvanların yorgunluğunun gitmesi için yıkıyoruz ve temizliyoruz" dedi. Emin Karabakal ise "12 saatlik yoldan geldik hayvanlar yolda yoruldular ve yattılar o nedenle temizliyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de kurban pazarı kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de kurban pazarı kuruldu - Son Dakika
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