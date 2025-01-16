Sultangazi'de Merve Karakaş Ana Kucağı Öğrencileri İlk Karnelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi'de Merve Karakaş Ana Kucağı Öğrencileri İlk Karnelerini Aldı

Sultangazi\'de Merve Karakaş Ana Kucağı Öğrencileri İlk Karnelerini Aldı

Sultangazi Belediyesi'nin okul öncesi eğitim veren Merve Karakaş Ana Kucağı öğrencileri, ilk dönemlerinin ardından karne heyecanı yaşadı. Karne töreni, miniklerin mutluluğuna sahne oldu.

16.01.2025 15:23  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi'nin okul öncesi eğitim veren Merve Karakaş Ana Kucağı öğrencileri ilk karnelerini aldı. Birinci dönemi geride bırakarak karne alan minikler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi'nin çalışan annelere kolaylık sağlamak için hayata geçirdiği, 42-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren Ana Kucağı'nın ikinci şubesi olan Merve Karakaş Ana Kucağı, Eylül ayında eğitim-öğretim hayatına başlamıştı. İlk dönemi geride bırakan minikler, bu kez karne heyecanı yaşadı. İlk kez karne alacak olan minikler için Ana Kucağı'nda karne töreni düzenlendi. Özenle süslenen ve minikler için özel olarak hazırlanan rengarenk paketleri karneleriyle birlikte alan miniklerin keyfine diyecek yoktu.

"Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz"

Çalışan annelere kolaylık sağlamak için hayata geçirilen Ana Kucakları'nın ilçe için çok önemli olduğunun altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yarıyıl tatili öncesinde miniklerimiz ilk karnelerini aldı. Ana Kucaklarımızda miniklerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Okul öncesini eğitimin çocuğun hayatındaki önemini biliyor, onların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Karne töreninde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Miniklerimizin gözlerindeki mutluluğun bir ömür sürmesi dileğiyle" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Belediye, Eğitim, Tören, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Merve Karakaş Ana Kucağı Öğrencileri İlk Karnelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Merve Karakaş Ana Kucağı Öğrencileri İlk Karnelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.