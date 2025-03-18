Sultangazi\'de şehit yakınları ve gaziler iftar programında buluştu

Sultangazi Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, şehit yakınlarını ve gazileri iftar programında bir araya getirdi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu topraklarda huzur ve güvenle yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza minnettarız. Bugün özgürce bu topraklarda yaşayabiliyorsak onların canlarını vatanları için feda etmesi sayesindedir. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Biz bir olduğumuz sürece kimsenin bizi bölmeye gücü yetmez" dedi. - İSTANBUL