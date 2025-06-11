Sultangazi\'de Yeni Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

İlçe sakinlerinin keyifli zaman geçirdikleri gençlik merkezlerine her geçen gün yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi'ndeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Yayla Mahallesi'nde inşaatı devam eden, içerisinde yüzme havuzu da bulunan gençlik spor ve sağlık merkezinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, kısa bir süre önce Yayla Mahallesi'nde inşasına başladığı gençlik spor ve sağlık merkezinin yapımını hızla sürdürüyor. Kapalı yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine kadar farklı hizmetleri ilçe sakinlerine tek bir çatı altında sunacak gençlik spor ve sağlık merkezi özellikleriyle şimdiden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Merkezde Yok "Yok"

Yayla Mahallesi Gençlik, Sağlık ve Spor Merkezi kapalı yüzme havuzuyla yüzme severlerin uğrak noktası olacak. Yüzme bilmeyenler alacakları eğitimle yüzmeyi öğrenme fırsatı da bulacak.

Spordan Meslek Atölyelerine

Merkezde yer alacak farklı atölyeler sayesinde vatandaşlar ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecek. Kadınlara özel spor salonu ise fitnessdan aerobiğe bir çok dalda spor yapma imkanı sunacak. Aynı zamanda merkezde vatandaşlara sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezi ile 112 acil servisi de yer alacak. Merkezde derslikler, kütüphane, çok amaçlı salon, muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de bulunacak.

"İlçemizi ileriye taşıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizleri heyecanlandıran işlerin başında mahallelerimize gençlik merkezleri kazandırmak geliyor. İlçemizi çok fonksiyonlu merkezlerle donatmak, sosyal yaşam alanlarının kalitesini yükseltmek, ilçemizi daha ileriye taşımak bizleri mutlu ediyor. Bu doğrultuda mahallelilerimizin birçok işini tek bir çatı altında halledebilecekleri merkezlerimize her geçen gün yenisini ekliyoruz. Yayla Mahallemizde inşasına başladığımız gençlik merkezimizin de yapımına hızla devam ediyoruz. İlçemizi çok fonksiyonlu hizmet tesisleriyle donatmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL