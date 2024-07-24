Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı\'nda Vatandaşlar Yangınlar Konusunda Bilgilendirildi

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Sıcakların artmasıyla beraber vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Sıcaklıkların artmasıyla beraber vatandaşların ormanlık alanlarda yoğunluk oluşturduğu noktalardan biri Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı oldu. Ormanlarda insan kalabalığı artarken, yangın çıkma riski de artıyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler, orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlar tek tek uyarıldı

Atlı birlikler ormana gelen vatandaşları belediye tarafından yapılan ateş yakma bölümleri haricinde ateş yakılmaması, cam şişe atılmaması, konularında tek tek uyararak konuya ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Atlı birlikler, Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yaşanabilecek olumsuz durumlarda müdahalede bulunuyor. - İSTANBUL