Sultangazi\'ye yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi

Sultangazi Belediyesi, ilçeye yeni hizmet tesisleri ve yaşam alanları kazandırmak için aynı anda birçok mahallede kültür merkezi, park, yeşil alan, katlı otopark ve pazar alanı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Esentepe Mahallesi'ne de çok fonksiyonlu bir kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandırılıyor.
Sultangazi Belediyesi, vatandaşın farklı ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği hizmet tesislerinin sayısını artırıyor. Birçok mahallede kültür merkezi ve hizmet tesisi inşaatları sürerken Esentepe Mahallesi'ne yapılacak dev komplekste atölyeden dersliğe, taziye salonundan fitness salonuna kadar birçok fonksiyona sahip bir tesis kazandırılıyor. Tesisin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.
Birçok hizmet bir arada
Esentepe Mahallesi Kültür Merkezi ve Hizmet Tesisi'nin içinde farklı branşlarda eğitim verecek atölyeler, derslikler ve gençlerin rahatça ders çalışabileceği kütüphane yer alacak. Ayrıca tesiste muhtarlık, 112 Hızır Acil Birimi ve Sultan Kadın Ürün Satış Ofisi ve kafeterya da bulunacak. Kadın spor salonunda kadınlar rahatça spor yapma imkanı bulurken, taziye salonları kültürümüzün önemli bir parçası olan taziye geleneğini yaşatacak. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çok fonksiyonlu hizmet tesislerine bir yenisini daha ekliyoruz. İlçemiz için oldukça faydalı olan hizmet tesislerimizden binlerce komşumuz yararlanıyor. Mahalle sakinlerimiz kendi mahallelerinden dışarıya çıkmadan rahatlıkla işini halledebiliyor. Hedefimiz çok fonksiyonlu hizmet tesislerimizin sayısını daha da artırmak" diye konuştu. - İSTANBUL
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