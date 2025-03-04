Sultangazili çocuklar Cami Buluşmaları\'nda bir araya geldi

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Sultangazi Belediyesi, sevilen YouTuber Sertaç Güngör ile çocukları Cami Buluşmaları kapsamında bir araya getirdi. Sertaç Abi ile Ramazan ayının coşkusunu hisseden ve bol tebessümle dolu bir gün yaşayan çocuklar dijital dünyaya dair merak ettiklerini de sordu.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. 'Sertaç Abi' olarak tanınan sevilen youtuber Sertaç Güngör, Ramazan ayı boyunca hafta sonları 'Cami Buluşmaları" kapsamında Sultangazili çocuklarla bir araya geliyor. Cebeci Mahallesi Ebuzer Camisi'nde çocuklarla buluşan Sertaç abi, ilk olarak çocuklarla birlikte namaz kıldı. Daha sonra neşeli ve keyifli sohbetiyle çocuklara güzel bir gün yaşatan Sertaç Abi, dijital dünya hakkında da merak edilen sorulara cevap verdi. Sertaç Abi, dijital medyadaki kötü ve zararlı içeriklerden nasıl uzak durmak gerektiğinin de altını çizerken, ileride Youtuber olmak isteyen gençlere de tavsiyeler verdi.

Çocuklarla Birlikte "Aile Sıcaklığında Ramazan "Bu yıl Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin temasını "Aile Sıcaklığında Ramazan" olarak belirlediklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı kapsamında, bu yıl ilçemizdeki Ramazan etkinliklerimizin temasını "Aile Sıcaklığında Ramazan" olarak belirledik. Çocuklar bir ailenin en güzel meyvesi, bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak, milli ve manevi değerlerimizi anlatmak bizim için önemli bir sorumluluk. Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi anlatan kardeşlerimizden biri olan YouTuber Sertaç Abi ile çocuklarımızı buluşturuyoruz. Çocuklarımızın yakından takip ettiği Sertaç Abileri de, Ramazan boyunca yavrularımızla dijital dünyaya dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyor. Mübarek ayın ruhuna uygun olması için camide düzenlediğimiz kardeşlik buluşmaları, çocuklarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bunun yanı sıra çocuklarımıza yönelik farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Ramazan'ın ruhunu yaşasınlar, güzel vakit geçirsinler diye birbirinden eğlenceli etkinlikleri her akşam etkinlik çadırında çocuklarla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL