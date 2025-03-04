Sultangazili çocuklar Cami Buluşmaları'nda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazili çocuklar Cami Buluşmaları'nda bir araya geldi

Sultangazili çocuklar Cami Buluşmaları\'nda bir araya geldi

Sultangazi Belediyesi, sevilen YouTuber Sertaç Güngör ile çocukları Cami Buluşmaları kapsamında bir araya getirdi.

04.03.2025 15:14  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, sevilen YouTuber Sertaç Güngör ile çocukları Cami Buluşmaları kapsamında bir araya getirdi. Sertaç Abi ile Ramazan ayının coşkusunu hisseden ve bol tebessümle dolu bir gün yaşayan çocuklar dijital dünyaya dair merak ettiklerini de sordu.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. 'Sertaç Abi' olarak tanınan sevilen youtuber Sertaç Güngör, Ramazan ayı boyunca hafta sonları 'Cami Buluşmaları" kapsamında Sultangazili çocuklarla bir araya geliyor. Cebeci Mahallesi Ebuzer Camisi'nde çocuklarla buluşan Sertaç abi, ilk olarak çocuklarla birlikte namaz kıldı. Daha sonra neşeli ve keyifli sohbetiyle çocuklara güzel bir gün yaşatan Sertaç Abi, dijital dünya hakkında da merak edilen sorulara cevap verdi. Sertaç Abi, dijital medyadaki kötü ve zararlı içeriklerden nasıl uzak durmak gerektiğinin de altını çizerken, ileride Youtuber olmak isteyen gençlere de tavsiyeler verdi.

Çocuklarla Birlikte "Aile Sıcaklığında Ramazan "Bu yıl Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin temasını "Aile Sıcaklığında Ramazan" olarak belirlediklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı kapsamında, bu yıl ilçemizdeki Ramazan etkinliklerimizin temasını "Aile Sıcaklığında Ramazan" olarak belirledik. Çocuklar bir ailenin en güzel meyvesi, bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak, milli ve manevi değerlerimizi anlatmak bizim için önemli bir sorumluluk. Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi anlatan kardeşlerimizden biri olan YouTuber Sertaç Abi ile çocuklarımızı buluşturuyoruz. Çocuklarımızın yakından takip ettiği Sertaç Abileri de, Ramazan boyunca yavrularımızla dijital dünyaya dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyor. Mübarek ayın ruhuna uygun olması için camide düzenlediğimiz kardeşlik buluşmaları, çocuklarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bunun yanı sıra çocuklarımıza yönelik farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Ramazan'ın ruhunu yaşasınlar, güzel vakit geçirsinler diye birbirinden eğlenceli etkinlikleri her akşam etkinlik çadırında çocuklarla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Belediye, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazili çocuklar Cami Buluşmaları'nda bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazili çocuklar Cami Buluşmaları'nda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.