Sultanhisar Atça'da zarar gören köprü yıkıldı, yeni köprü için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Sultanhisar Atça'da zarar gören köprü yıkıldı, yeni köprü için çalışmalar sürüyor

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Sultanhisar Atça\'da zarar gören köprü yıkıldı, yeni köprü için çalışmalar sürüyor
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Yağdere Çayı üzerindeki zarar gören köprü, Sultanhisar Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yeni köprünün inşası için hazırlıklar sürerken Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yapım çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Yağdere Çayı üzerinde bulunan ve zarar gören köprü yıkıldı. Bölgede yeni köprünün yapımı için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Atça Mahallesi'nde Tomas Kahvesi yolunda bulunan köprünün zarar görmesi üzerine yenileme kararı alındı. Sultanhisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevcut köprünün yıkımı tamamlandı. Yıkımın ardından bölgede yeni köprünün inşa edilmesi için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yaptığı açıklamada, zarar gören köprünün yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni köprünün yapım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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