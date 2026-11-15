Sultanhisar Atça\'da zarar gören köprü yıkıldı, yeni köprü için çalışmalar sürüyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Yağdere Çayı üzerinde bulunan ve zarar gören köprü yıkıldı. Bölgede yeni köprünün yapımı için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Atça Mahallesi'nde Tomas Kahvesi yolunda bulunan köprünün zarar görmesi üzerine yenileme kararı alındı. Sultanhisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevcut köprünün yıkımı tamamlandı. Yıkımın ardından bölgede yeni köprünün inşa edilmesi için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yaptığı açıklamada, zarar gören köprünün yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni köprünün yapım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.