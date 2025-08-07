Sultanhisar\'da 900 Üreticiye İncir Kurutma Kereveti Dağıtıldı

Aydın'ın önemli tarım ilçelerinden olan Sultanhisar ilçesinde, 900 üreticiye incir kurutma kereviti dağıtıldı.

Türkiye'nin incir deposu konumundaki Aydın'da, kuru incir üretiminde kaliteyi artırmak ve aflatoksin riskini en aza indirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Kuru İncir Üretiminde Aflatoksin ve Okratoksin Önlenmesi, Kalitenin Korunması" projesi kapsamında, üreticilere incir kurutma kereveti dağıtımı sürüyor. Bu kapsamda Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üreticilere incir kurutma kereveti dağıtımı gerçekleştirildi. Salavatlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, verimli bir sezon beklediklerini ifade ederek bereketli olmasını diledi. Sultanhisar'ın Salavatlı Mahallesi'nde düzenlenen törende 900 adet kerevet üreticilere teslim edildi.

Proje kapsamında il genelinde toplam 11 bin 814 adet kerevetin üreticilere ulaştırılacağı öğrenilirken, dağıtımların önümüzdeki günlerde Buharkent, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde de devam edecek. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimiz, TÜİK 2024 verilerine göre Türkiye incir üretiminin yüzde 56'sını karşılamakta olup, 387 bin dekar alanda yıllık 209 bin 590 ton üretimle ülkemizin incir deposu konumundadır. AB Coğrafi İşaretli ürünümüz Aydın İnciri, ihracatta stratejik önem taşımaktadır. Kuru İncir Üretiminde Aflatoksin ve Okratoksin Önlenmesi, Kalitenin Korunması Projesi ile hem üretim kalitemizi artırıyor hem de çevre, insan ve hayvan sağlığına duyarlı üretim modelini yaygınlaştırıyoruz. 900 adet incir kurutma kereveti, bugün Sultanhisar Salavatlı Mahallesi'nde Sultanhisar Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İl Müdürümüz Ayhan Temiz, teknik personel ve üreticilerimizin katılımıyla dağıtıldı. Sultanhisar İlçemiz ile birlikte Buharkent, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli ve Yenipazar İlçelerimizde kerevet dağıtımlarımız devam ediyor. Proje kapsamında il genelinde toplam 11 bin 814 adet kerevet üreticilerimize ulaştırılacaktır. Hedefimiz, kuru incirde kaliteyi artırmak, aflatoksin riskini minimize ederek, hem yurt içinde hem de dünya pazarında Aydın İncirimizin itibarını daha da yukarılara taşımaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN