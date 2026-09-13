Sultanhisar'da dereceyle mezun olan öğrenciler Kaymakam Ateş'le buluştu - Son Dakika
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Sultanhisar'da dereceyle mezun olan öğrenciler Kaymakam Ateş'le buluştu

Sultanhisar\'da dereceyle mezun olan öğrenciler Kaymakam Ateş\'le buluştu
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üniversite sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Kaymakam Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile bir araya geldi. Tıp, hukuk ve eğitim fakültelerini kazanan öğrenciler tebrik edilerek başarılarının ilçeye örnek olduğu belirtildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üniversite sınavlarında başarılı olarak ilçeyi gururlandıran öğrencilerle bir araya gelindi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, Kabaca İlkokulu mezunları ve mevcut öğrencilerle buluştu. Programda, bu yıl ve geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında gösterdikleri başarılarla dikkat çeken öğrencilerle bir araya gelindi. Öğrenim gördükleri liseleri dereceyle tamamlayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Eğitim Fakültesini kazanan öğrenciler, elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik edildi. Kaymakam Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, öğrencilerle eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti. Öğrencilerin elde ettiği başarıların ilçe adına gurur verici olduğu ifade edildi. Kaymakam Ateş, öğrencilerin başarılarının ilçedeki diğer öğrenciler ve gelecek nesiller açısından da güzel bir örnek oluşturduğunu belirterek, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanhisar'da dereceyle mezun olan öğrenciler Kaymakam Ateş'le buluştu - Son Dakika

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