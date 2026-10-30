Sultanhisar\'da kalorifer ateşçiliği kursiyerleri uygulamalı eğitim aldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Katı, Sıvı ve Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Kursu'nda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kursta, kursiyerler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştirdi. Katı, sıvı ve doğal gaz yakıtlı kalorifer sistemleri üzerine eğitim alan kursiyerler, sistemlerin güvenli, verimli ve doğru kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdi. Eğitim sürecinde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı bulan kursiyerler, kalorifer sistemlerinin kullanımı konusunda deneyim kazandı. Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, eğitime katkı sağlayan eğiticiye ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.