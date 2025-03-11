Sultanhisar\'daki Eski Jandarma Karakolu Yeniden Hayat Buluyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki eski jandarma karakolunun yeniden ilçeye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde bulunan eski jandarma karakolu için harekete geçildi. Şuan faaliyette olmayan ve harabe haline gelen eski karakol binasının yeniden ilçeye kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürerken, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya bölgede incelemelerde bulundu. Karakolun binasının hem atıl görüntüsünden kurtarılması hem de yeniden hizmete girmesi hedefiyle yürütülen çalışmaları birlikte inceleyen Kaymakam Ateş ve Belediye Başkanı Yıldırımkaya, ayrıca çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. - AYDIN