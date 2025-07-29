Sultanhisar Muhtarlarından Özlem Çerçioğlu'na Teşekkür - Son Dakika
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Sultanhisar Muhtarlarından Özlem Çerçioğlu'na Teşekkür

Sultanhisar Muhtarlarından Özlem Çerçioğlu\'na Teşekkür
29.07.2025 12:18  Güncelleme: 12:21
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesi muhtarları, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yolları yenileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Yapılan yol çalışmaları, ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra tarımsal faaliyetlerin verimliliğini artırıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki muhtarlar, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yolları yenileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hayata geçirdiği yol yapım ve yenileme çalışmaları Sultanhisar'da da devam ediyor. Özellikle kırsal mahalleler arasında güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması adına yapılan yatırımlar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Sultanhisar ilçesi muhtarları, yapılan hizmetlerin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin de daha verimli hale gelmesini sağladığını ifade etti. Vatandaşların hizmetlerin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Malgaçemir Mahallesi Muhtarı Olgun Çetintaş, mahalle halkı adına Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çetintaş, "Özlem Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sultanhisar ile bağlantımızı sağlayan yolumuz, diğer mahallelere ulaşımımızı sağlayan yollarımız tamamlandı, çok güzel oldu. Zeytinlik ve arazi yolları da greyderler ve kepçeler ile açıldı. AYBA ekipleri olsun, diğer hizmetler olsun aralıksız sürdürülüyor. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda"

Sultanhisar ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan Malgaçmustafa Mahallesi'nin Muhtarı Ali Çepel, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerinde hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek "Özlem Başkanımızın bizim mahallemize çok güzel hizmetleri oldu. Sultanhisar ilçe merkezine uzak bir mahalle bizim mahallemiz fakat Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri kesintisiz olarak mahallemize geliyor. Yollarımız yapıldı, su ile alakalı sorunlarımız çözüldü, hizmetlerimiz devamlı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri her zaman bir telefon uzağımızda. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Malgaçmustafa'nın eski muhtarlarından Emin Özata ise ilçe merkezi ile mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolun kısa sürede tamamlandığını belirtti ve "Bu yol 1 sene önce başladı, kısa süre içerisinde de tamamlandı. Ben 22 sene idarecilik yaptım, hayatım boyunca Özlem Başkanımızın yaptığı hizmet gibi hizmet görmedim. Kendisinin hizmetleri takdire şayandır, Allah razı olsun. Hizmetlerine hiçbir laf edilemez, herkes takdir ediyor kendisini. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Özlem Başkanımız her zaman yanımızda"

Tüm mahallelerde olduğu gibi Güvendik Mahallesi'nde de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirten Muhtar Ahmet Koçyiğit, "Mahallemizde en önemli hizmet yolumuz oldu. Parke taşları da döşendi, vatandaşın hayatı kolaylaştı. Mahallemizin nüfusu 70 olmasına rağmen hiçbir hizmetimiz eksik bırakılmıyor, AYBA ekipleri, ASKİ ekipleri her zaman çalışıyorlar. Özlem Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun"

Sultanhisar ilçe merkezinde bulunan ve ilçenin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Kurtuluş Mahallesi'nin Muhtarı Fevzi Küçükbaysan, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu belirtti ve mahallede süregelen çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Küçükbaysan, "Gerek ASKİ olsun gerek Fen İşleri olsun çalışmalarımız düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Şu anda da mahallemizde parke taşı çalışması yürütülüyor, bin metreden uzun bir çalışma. Sultanhisar'ın en kalabalık mahallesi burası, vatandaşlarımız gerek kahvede gerek cemiyetlerde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun kaldıklarını dile getiriyorlar. Özlem Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanhisar Muhtarlarından Özlem Çerçioğlu'na Teşekkür - Son Dakika

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