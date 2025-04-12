Sultanhisar polisi öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi - Son Dakika
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Sultanhisar polisi öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi

Sultanhisar polisi öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde trafik kazalarının önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

12.04.2025 19:47
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde trafik kazalarının önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 130 öğrenciye motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımıyla ilgili eğitim verildi. Eğitimde, güvenli sürüş teknikleri, kask kullanımı, trafik kurallarına uyumun önemi ve kazaların önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik ekipleri, özellikle genç sürücüler arasında bilinçli araç kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerken, etkinliğin sonunda öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğimiz Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik motosiklet, motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve güvenli motosiklet kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 130 öğrenciye yerinde eğitim verilmiştir"ifadeleri yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Sultanhisar, Motosiklet, Güvenlik, trafik, Yerel, Son Dakika

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