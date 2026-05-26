Sultanhisar protokolü şehit ailelerini unutmadı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçe protokolü ile birlikte vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğu vurgulandı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Gerçekleştirilen ziyaret programına İlçe Emniyet Amiri Mehmet Solak, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Göçmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Demirel de katıldı. - AYDIN