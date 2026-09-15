Sultanhisar Tarım Müdürü değişti, Bozbek'e başarı belgesi verildi - Son Dakika
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Sultanhisar Tarım Müdürü değişti, Bozbek'e başarı belgesi verildi

Sultanhisar Tarım Müdürü değişti, Bozbek\'e başarı belgesi verildi
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Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev süresi sona eren Taner Bozbek'in yerine Bekir Pişkin göreve başladı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, ziyarette Bozbek'e teşekkür edip başarı belgesi takdim etti, Pişkin'e de başarılar diledi.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev süresi sona eren Taner Bozbek'in yerine Bekir Pişkin göreve başladı.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev süresi sona eren Taner Bozbek ile göreve yeni başlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Pişkin, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Ateş, ilçede görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı Taner Bozbek'e teşekkür etti. Ateş, Bozbek'e Başarı Belgesi takdim ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi. Göreve yeni başlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Pişkin'e de hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Ateş, Pişkin'e yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanhisar Tarım Müdürü değişti, Bozbek'e başarı belgesi verildi - Son Dakika

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