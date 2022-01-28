Sümbülvalide Yatılı Kız Kur'an Kursunda yarıyıl dönemi karne heyecanı - Son Dakika

Erzincan'da "Kur'an Nesli Yeryüzü Yıldızları" hafızlık hazırlık eğitim programının yürütüldüğü Erzincan İl Müftülüğüne bağlı, Sümbülvalide Yatılı Kız Kur'an Kursu hafızlık öğrencileri yarıyıl tatili karne heyecanı yaşadı.

Kurs yöneticileri ve öğreticilerinin düzenlediği, hafız öğrencileriyle birlikte ailelerinin de katıldığı programda öğrencilere İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından karneleri verilirken, hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla yaptırılan okuma rahleleri öğrencilere İl Müftüsü Burhan Çakır, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ve İl Vaizi Servet Tiryaki tarafından takdim edildi.

Programda konuşma yapan Müftü Çakır, "Uzun yıllardır Kur'an eğitiminde hizmet veren tecrübeli hocalarımızın nezaretinde hizmet vermekte olan bu Kur'an kursumuz, yüz akımız mesabesinde faaliyetlerine devam ederken, haklı olarak bizlerin de göğsümüzü kabartmaktadır. Sümbülvalide Sultan Kız Kur'an Kursumuzun 'Kur'an Nesli Yeryüzü Yıldızları' hafızlık hazırlık sınıfında okurken, bir yıl boyunca okulla beraber on hatmi Şerif yaparak Kur'an-ı Kerimi yüzünden akıcı bir şekilde okumayı kavrayacak, tecvidi öğrenip uygulayacak ve kısa surelerin ezberlerini yaparak seneyi tamamlayacaktır. Şimdi bu yarıyıl tatilinde derslerimize daha bir kuvvetle çalışarak ve hafızlık programımızı da aksatmadan tatilimizi yapacak ve ikinci döneme daha bir heyecan ve gayretle çalışarak başlayacaksınız Allah'ın izniyle. Sizleri başarılarınızdan ötürü tebrik ediyor, Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN