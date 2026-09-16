Sümela Manastırı'na 15 Eylül itibarıyla 520 bin ziyaretçi geldi - Son Dakika
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Sümela Manastırı'na 15 Eylül itibarıyla 520 bin ziyaretçi geldi

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Sümela Manastırı\'na 15 Eylül itibarıyla 520 bin ziyaretçi geldi
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Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı 15 Eylül itibarıyla 520 bin kişi ziyaret etti. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, bunun bir rekor olduğunu belirterek yıl sonunda 600 binin aşılmasının beklendiğini söyledi.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, 8,5 ayda 520 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli inanç ve kültür turizmi merkezleri arasında yer alan Sümela Manastırı, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, beraberindeki Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Sümela Manastırı'nı 15 Eylül itibarıyla 520 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bu rakamın bir rekor olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi Sümela Manastırı'ndayız. Kadim şehrimize yakışır eserleri koruyup kollayıp, gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimiz. Sümela Manastırı bunların başında geliyor. 2026 yılı 15 Eylül itibarıyla Sümela Manastırı'nı 520 bin kişi ziyaret etti. Bu bir rekor. Bugüne kadar yapılmış olan ziyaretlerin en yükseği. Yıl sonunda 600 bini aşacağını tahmin ediyoruz. Bu kadar kıymetli bir varlığı dünyanın hizmetine açmak ve buralarda misafir ağırlamak bizim için çok önemli. Bu bize farklı sorumluluklar veriyor. Bu eserleri en iyi şekilde koruyup kollamak ve buradaki misafirleri ağırlamak bizim için gurur vesilesi" dedi.

"Vazelon ve Kuştil manastırlarında çalışmalar başlatıldı"

Trabzon'un 121 farklı ülkeden ziyaretçi ağırladığını kaydeden Karaismailoğlu, "Ağustos ayı verileri hakikaten şehrimiz açısından çok önemli. Önemli artışlar var. Daha önceki aylarda azalma gösteren yurtdışı ziyaretçi sayımızın önemli derecede arttığını görüyoruz. Eylül ayı itibarıyla başa baş noktasında yurtdışı ziyaretçilerimizi tamamlayıp ama yüzde 50'ye varan yurtiçi ziyaretçilerimizle birlikte rekorlar kırarak inşallah sezonu kapatacağız. 121 farklı ülkeden ziyaretçi ağırladığımızı görüyoruz. Bizler için gurur vesilesi. Turizmi her zaman bir diplomasi olarak gördük. Bacasız sanayi olarak gördüğümüz turizm sektörü şehrimizde en önemli ekonomik girdi kaynaklarının başında geliyor. Bu vadide Sümela Manastırı'nın haricinde ziyarete açılmamış olan Vazelon ve Kuştil Manastırı var. Bunlar da Sümela Manastırı kadar önemli yerler. Vazelon ve Kuştil manastırlarında da çalışmalar başlatıldı. Projeler devam ediyor. Gerekli çalışmalar bitirildikten sonra ziyarete açıldığında Sümela Vadisi çok daha farklı bir ilgi görecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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