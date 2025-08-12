Sümela Manastırı\'ndaki Ayin Gökçeada\'ya Taşındı

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos ayini, Fener Rum Patrikhanesi tarafından bu yıl Gökçeada'da yapılacak.

