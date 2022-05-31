Sumru Yavrucuk 'Shırley' ile Expo Antakya'da - Son Dakika
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Sumru Yavrucuk 'Shırley' ile Expo Antakya'da

31.05.2022 10:25
Sumru Yavrucuk 'Shırley' ile Expo Antakya'da

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", Antakya EXPO alanında izleyiciyle buluştu.

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", Antakya EXPO alanında izleyiciyle buluştu.

Tek kişilik performansı ile iki perde boyunca izleyicileri Shirley Valentine'nin kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatan Yavrucuk'a oyun süresince müzikleriyle Selmin Artemiz eşlik etti.

Oyun esnasında yer yer izleyiciyle interaktif etkileşimin yaşandığı gecenin sonunda tiyatroseverler ikiliyi dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyun sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, bu kadar başarılı sanatçıları Hatay'da görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek Sumru Yavrucuk'a çiçek hediye etti.

Oyun, 31 Mayıs Salı saat 21.00'de Arsuz EXPO Meydan Sahnesi'nde izleyiciyle bir araya gelecek.

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Kaynak: ANKA

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