Sunak ve Truss'ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı - Son Dakika
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Sunak ve Truss'ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

26.07.2022 21:47
Sunak ve Truss'ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

İngiltere'nin yeni başbakan adayları eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, canlı yayında yaptıkları tartışma sırasında moderatör Kate McCann bayıldı.

İngiltere'nin yeni başbakan adayları eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, canlı yayında yaptıkları tartışma sırasında moderatör Kate McCann bayıldı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olmak için yarışan iki aday eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, TalkTV'de canlı yayında karşı karşıya gelerek tartıştı. Kate McCann'in moderatörlüğünde yapılan tartışma Truss konuştuğu sırada büyük bir gürültünün duyulması ile kesildi. Truss'ın büyük şaşkınlığa uğramasının ardından McCann'ın bulunduğu yere doğru gittiği görüldü.

Yayının kesilmesinin ardından TalkTV tarafından yapılan açıklamada, "Kate McCann bu gece yayında bayıldı ve iyi olmasına rağmen, tıbbi tavsiye tartışmaya devam etmememiz gerektiğiydi. İzleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden özür dileriz" ifadeleri kullanılarak, olayın bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi olduğuna vurgu yapıldı.

Adaylar, yayın kesilmeden önce İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğiyle ilgili soruları yanıtlıyordu.

Öte yandan Sunak ve Truss, dün gece BBC'de canlı yayınlanan bir tartışma programında vergiler konusunda karşı karşıya gelmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan oylamalar sonucunda aday sayısı 2'ye indirilmişti. Yeni parti lideri ve başbakanın 5 Eylül'de açıklanması beklenirken, yeni başbakan seçilene kadar ise Johnson görevine devam edecek. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Rishi Sunak, England, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sunak ve Truss'ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı - Son Dakika

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