Süne ile mücadele devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Süne ile mücadele devam ediyor

16.06.2022 15:47
Süne ile mücadele devam ediyor

Nevşehir'de son yıllarda değişen iklim koşulları ve yağışlar nedeniyle oluşan zararlı organizmalar ile mücadeleye devam ediliyor.

Nevşehir'de son yıllarda değişen iklim koşulları ve yağışlar nedeniyle oluşan zararlı organizmalar ile mücadeleye devam ediliyor.

İklim koşulları değerlendirildiğinde, bitki sağlığı açısından zararlı organizmalar ve özellikle süne ile mücadelenin verim açısından en önemli konu olduğunu söyleyen Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, buğdayların başaklarında yaptığı emgi zararı ile verimde ve kalitede azalmaya neden olduğunu söyledi. Zarar gören daneler tohumluk olarak kullanılamayacağı gibi hamur olma özelliğini de kaybettiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş; "Süne mücadelesi çerçevesinde 2021 yılı Kasım ayında sonbahar kışlak sürveyleri ve 2022 yılı Mart ayında İlkbahar kışlak kontrolleri yapılmıştır. 2022 üretim yılı için İlimiz genelinde il ve ilçe müdürlüklerimizce 1 kontrol, 12 sürvey ekibi olmak üzere 13 ekip kurulmuş ve toplamda 41 Teknik eleman görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz 942 bin 500 dekarlık kısmı buğday ekili alanın tamamında kıymetlendirme sürveylerini tamamladı. Zararlının yoğun olduğu alanların tespit edilmesi halinde ekiplerimiz tarafından ilaçlanacak bölgeler belirlenerek üreticilere duyurulacaktır" dedi.

Süne zararlısı ile mücadelede üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyurularına göre hareket etmeleri konusunda tavsiyede bulunan MEMİŞ, gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmasının canlıların doğada yaşamlarını devam ettirmelerini ve çevrenin kirlenmesini önlenmesi yönünden önemli olduğunu belirtti. - NEVŞEHİR

Süne ile mücadele devam ediyor
Süne ile mücadele devam ediyor
Süne ile mücadele devam ediyor
Süne ile mücadele devam ediyor
YORUMLAR
500
Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı Selin yaraları sarılıyor Selin yaraları sarılıyor
Kaynak: İHA

Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süne ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Süne ile mücadele devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement