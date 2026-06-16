Başkan Dere: "Türkiye\'nin savunma sanayi ihracatının yüzde 30\'nun Sungurlu\'dan yapıldığını görmek gurur vesilesi"

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, " Türkiye'de savunma sanayi ihracatı toplam 10.5 milyar dolardır. Yüzde 30'nun Sungurlu'da yerleşik fabrikadan yapıldığını görmek gerçekten Çorum için Sungurlu için bir gurur vesilesi" dedi.

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Dere ilçede devam eden yatırımlar ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Dere, Sungurlu'nun planlı bir büyüme sürecine girdiğini vurguladı. İlçede en son kapsamlı imar düzenlemesinin 1990 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Dere, yaklaşık 35 yıl aradan sonra hazırlanan revizyon imar planında son aşamaya gelindiğini belirtti. İlgili kurum görüşlerinin tamamlandığını ve planın kısa süre içinde Belediye Meclisi gündemine taşınacağını ifade eden Dere, yeni düzenlemeyle konut alanlarının genişletileceğini, sosyal donatı bölgelerinin artırılacağını ve otopark ihtiyacına yönelik kalıcı çözümler üretileceğini dile getirdi.

Dere, TOKİ ve özel sektörün ilçedeki konut yatırımlarının sürdüğünü dile getirdi. Konut arzındaki bu yükselişin kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sunması ve eski yapı stokunun yenilenmesine ivme kazandırdığını vurgulayan Dere, çalışmaların bu yönde devam edeceğini kaydetti.

"TOKİ konutlarıyla birlikte 3 bin 500 dairenin ruhsatı verildi"

Amaçlarının kira fiyatlarını rahatlatmak olduğunu belirten Muhsin Dere, imar revizyonunda bakanlıkların görüşlerinin alındığını vurgulayarak, "İnşallah bu yaz aylarında mecliste de imar revizyonumuzu detaylarıyla görüştükten sonra Sungurlu'da kapsamlı bir imar revizyonu gerçekleşmiş olacak. İnşallah gerek TOKİ konutlarının teslim edilmesi, gerek özel sektörün yaptığı 3 bin 500 dairenin ruhsatı verildi. Bunlar yavaş yavaş sisteme girdiğinde bu 3 bin 500 daireyi hesaplarsanız yaklaşık 10 bin kişilik 3 kişiden saysanız 10 bin kişinin üzerinde nüfus demek. Dolayısıyla Sungurlu'da konutla ilgili, kiralarla ilgili bir rahatlama olacak. Şimdi gerek imar revizyonu, gerek bu dairelerin hızla devam eden, artan inşaatların tamamlanması bizi konut arzında bir rahatlama sağlayacak. Birkaç mahallemizde kentsel dönüşüm başkanlığıyla, çevre bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah güzel örnek kentsel dönüşüm projeleri yapmış olacağız. Bununla ilgili birkaç çalışma başlattık" dedi.

"Türkiye'de savunma ihracatının toplam 10.5 milyar dolardır"

Sungurlu'nun savunma sanayideki önemine değinen Dere, "Sungurlu'da ve Çorum'da sadece ikinci OSB'de değil, belki 3-4 tane farklı alanlarda ihtisas OSB'ye ihtiyacımız var. Çorum bunu kaldıracak kapasitede. Şimdi Sungurlu'da tarih İyi bir fırsat var. 5 bin dönümlük alanın tamamen dolduğu güzel bir organize sanayimiz var. Sungurlu Karma OSB'nin savunma sanayi ile ilgili kısmı Türkiye'de savunma ihracatı toplam 10.5 milyar dolardır. Yüzde 30'nun Sungurlu'da yerleşik fabrikadan yapıldığını görmek gerçekten Çorum için Sungurlu için bir gurur vesilesi. Sungurlu'da da 7 bin dönümlük bir alanı Organize Sanayi Bölgemizin yönetim kurulu kararıyla genişleme alanı olarak bakanlığa Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza teklif ettik. Konuyla ilgili kararları almış olduk" diye konuştu.

"Gelir gelmez 212 kilometre içme suyu hattımızın tamamını yenilemek için çalışmalara başladık"

İlçede devam eden su, asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Dere, "Biz gelir gelmez 212 km içme suyu hattımızın hemen tamamını yenilemek için çalışmalara başladık. İlk etapta 122 kilometreyi bitirdik. Şu an 17 kilometrelik alanda daha çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla üçte ikisi Ağustos ayında 140 kilometresi inşallah bitmiş olacak. Yüzde 80 civarında olan çok da telaffuz edemediğimiz her yerde kayıp kaçak oranlarımızın gelen suyun yüzde 80'inin atıl bir şekilde kırık borulardan, asbestli borulardan yeraltına gittiği bir Sungurlu'dan şimdi gelinen noktada kayıp kaçak oran makul seviyelere indiği, yüzde 20'ler seviyesine indiği bir Sungurlu'ya geçmiş olduk. Ayrıca yaptığımız iki tane 5 bin metreküplük depoyla açtığımız yeni kuyularla çok şükür geçen seneden itibaren Sungurlu'da su sıkıntısı kalmadı. Geçen seneden bugüne yaklaşık 70 bin ton sıcak asfalt atmış olduk. 90 bin metrekareden fazla alanda sati kaplama asfalt, 30 bin metre tül bordür ve 120 bin metrekare kilit parke taş yapmış olduk" şeklinde konuştu.

"Orta Anadolu'da da bu düzeyde, voleybolda ilerlemiş bir şehir de yok"

İlçenin spor alanında da başarılara imza attığını vurgulayan Dere," Sungurlu Belediyespor Voleybol takımımız önce 2. ligden 1. lige çıkardık. Şimdi 1. Lig'den Efeler Ligi'ne en üst lige çıkardık. Efeler Ligi'nde voleybolda 14 tane takım var. Birisi Sungurlu. Fenerbahçe var, Galatasaray var, Halkbank var, Ziraat Bankası var. Sadece ilçeler anlamında değil, Orta Anadolu'da da bu düzeyde, voleybolda ilerlemiş bir şehir de yok" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM