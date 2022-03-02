Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı - Son Dakika
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Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı

02.03.2022 13:07
Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Eşme Köyü'nde, Pazar günü gece saatlerinde yaşanan su taşkını olayının ardından afet bölgesine tüm ekiplerini seferber eden Sungurlu Belediyesi, mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Eşme Köyü'nde, Pazar günü gece saatlerinde yaşanan su taşkını olayının ardından afet bölgesine tüm ekiplerini seferber eden Sungurlu Belediyesi, mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Pazar günü saat 04.00 sularında Eşme Köyü'nde, köylüler tarafından yapılan yapay göletin taşması sonucu meydana gelen su taşkınında yaklaşık 15 evde maddi hasar meydana gelmiş, olayın duyulmasının ardından köye itfaiye, vidanjör ve iş makinaları gönderen ilçe Belediyesi, bugün de mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Sungurlu Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan köye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner ise yaptığı açıklamada, Sungurlu Belediyesi olarak Eşmeli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ÇORUM

Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı
Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı
Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı

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Yalıhüyük ilçesinde taşkınla mücadele sürüyor Yalıhüyük ilçesinde taşkınla mücadele sürüyor Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu

Hisarcık, Sungurlu, Pazar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı - Son Dakika


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