Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu - Son Dakika
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Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu

23.04.2022 16:33
Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sungurlu'da da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sungurlu'da da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Atatürk meydanında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunmasının ardından törenler yeni stadyumda devam etti. Törende Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner çocukların ve halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci yaptı.

Program, daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile devam etti. Şiirler, rontlar, yarışmalar ve halk oyunları gösterileri izleyiciler tarafından beğenilirken, program protokol üyeleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kaymakam Refik-i Taha Soydaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu
Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu
Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu
Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu

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Ulusal Egemenlik, Sungurlu, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu - Son Dakika


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