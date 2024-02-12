Sungurlu'da Aile Destek Merkezinde Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Sungurlu'da Aile Destek Merkezinde Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Sungurlu\'da Aile Destek Merkezinde Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezinde kursiyerler ile sosyal hizmet merkezi personeline madde bağımlılığı eğitimi verildi. Eğitimde uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı, bağımlılık yapan maddeler ve bağımlılıktan kurtulma yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

12.02.2024 18:09
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezinde kursiyerler ile sosyal hizmet merkezi personeline madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile Aile Destek Merkezindeki kursiyer ve sosyal hizmet merkezi personellerine madde bağımlılığı eğitimi verildi. Etkinlikte uyuşturucu maddelerin zararları kapsamlı şekilde anlatıldı. Bu maddelerin insanlar üzerinde oluşturduğu tahribat ile ilgili de detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, madde bağımlılığının ne olduğu, bağımlılık yapan maddeler, bağımlı olan kişilerin ne gibi özellikler taşıdığı, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ebeveynlerin dikkat edeceği belirtiler anlatıldı" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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