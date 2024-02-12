Sungurlu\'da Aile Destek Merkezinde Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Yerel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezinde kursiyerler ile sosyal hizmet merkezi personeline madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile Aile Destek Merkezindeki kursiyer ve sosyal hizmet merkezi personellerine madde bağımlılığı eğitimi verildi. Etkinlikte uyuşturucu maddelerin zararları kapsamlı şekilde anlatıldı. Bu maddelerin insanlar üzerinde oluşturduğu tahribat ile ilgili de detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, madde bağımlılığının ne olduğu, bağımlılık yapan maddeler, bağımlı olan kişilerin ne gibi özellikler taşıdığı, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ebeveynlerin dikkat edeceği belirtiler anlatıldı" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM