Sungurlu'da Başsavcı ve Hakimlerin Görev Yeri Değişti

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Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni Kars Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Sungurlu'nun yeni Başsavcısı Suat Arslan oldu. Ayrıca 4 savcı ve 2 hakimin de görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 4 bin 9 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Kararname HSK'nın internet sitesinden yayınlandı.

Suat Arslan Sungurlu'ya atandı

Yayınlanan kararnameye göre; Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni Kars Cumhuriyet Başsavcılığına, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Hande Şeyma Şahin Ezgi Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Gevrek Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Beyazoğlu Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Kaman Cumhuriyet Savcısı Kaan Çiftcioğlu Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Fatih Can Parıldar Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Muhammed Taha İşler Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Aksoy Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Feyza Nur Ateş Aksoy Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Hakimi Esra Çiğdem Görmüş Karşıyaka Hakimliğine, Erciş Hakimi Mehtap Arslan Sungurlu Hakimliğine, Batman Cumhuriyet Savcısı Sümeyye Türker Sungurlu Hakimliğine atandı. - ÇORUM