Sungurlu'da Kan Bağışı Kampanyası

Yerel

Türk Kızılay'ı Çorum Kan Bağışı Merkezi ekibi, Sungurlu'da yeni bir kan bağışı kampanyası başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya, Atatürk Meydanı'na kurulan gezici kan bağışı aracında gerçekleştiriliyor.

Kampanya kapsamında 2 gün boyunca 10.30 ile 18.30 saatleri arasında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı kabul ediliyor. Kızılay yetkilileri, düzenlenen bu kampanyayla özellikle acil kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlanacağını belirtti.

Kan bağışına katılan vatandaşlar, Kızılay'ın bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Kızılay ekibi, kampanya süresince kan vermenin hayati önemi konusunda bilgilendirme yaparak vatandaşları kan bağışına teşvik ediyor. - ÇORUM