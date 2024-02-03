 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sungurlu Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Polis ekipleri, öğle namazı öncesinde vatandaşlara telefonla altın veya para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, otobüs durakları, banka ATM'leri gibi yoğun kullanılan yerlere afiş asarak ve broşür dağıtarak da vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

03.02.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Polis ekipleri öğle namazı öncesinde vatandaşlara, kendilerini savcı, polis ve askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın yada para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, arayanları dikkate almamaları ve kişisel bilgilerinin paylaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, banka ATM'ler gibi yerlere afiş asmaya ve vatandaşlara broşür dağıtmaya devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sungurlu, Çorum, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 16:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sungurlu Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement