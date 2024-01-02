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Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi, Gazze'ye Giyecek Yardımı Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi, Gazze'ye Giyecek Yardımı Kampanyası Başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Biz Hep Yanınızdayız' temalı Gazze'ye giyecek yardımı kampanyası kapsamında, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından 30 adet yardım kolisi hazırlandı. Yardım kolileri içerisinde çocuk ve kadın giysileri başta olmak üzere her türlü kıyafet bulunuyor. Kurum Müdürü Ayhan Keyvanoğlu, usta öğreticilerin gönüllü olarak çalışmalara katkı sunduğunu ve görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Yardım kolileri Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi, Gazze\'ye Giyecek Yardımı Kampanyası Başlattı
02.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:33
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak başlatılan "Biz Hep Yanınızdayız" temalı Gazze'ye giyecek yardımı kampanyası çerçevesinde, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından çocuk ve kadın giysileri başta olmak üzere her türlü kıyafeti içeren 30 adet yardım kolisi, Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Ayhan Keyvanoğlu, "Gazze'ye giyecek yardımı konusunda ne yapabiliriz diye aramızdaki iş birliği ve planlı çalışma konusunda usta öğreticilerimizle toplantı yaptık. Arkadaşlarımızın oldukça istekli oluşu ve gönüllü olarak çalışmalara katkı sunma çabaları bizleri fazlasıyla mutlu etti. Usta öğretici arkadaşlarımız, mesai kavramını bir kenara bırakıp, kursiyerleri ile birlikte işi sahiplenip fedakarca çalıştılar. Verilen görevleri en kısa sürede ve fazlasıyla yerine getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuda maddi ve manevi destek olan yönetici arkadaşlarıma, personelimize ve özelikle belirtiyorum ki, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Keyvanoğlu, "Kriz ya da acil durumlarda Halk Eğitimi Merkezi olarak tamamen kendi imkanlarımızla, yapabileceklerimizi test etmemiz ve hareket kabiliyetimizi görme açısından da oldukça faydalı olan Gazze'ye giyecek yardımı konusunda, özellikle çocuk ve kadın giysileri başta olmak üzere, her türlü kıyafeti içeren 30 adet yardım kolisi, Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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