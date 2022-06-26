Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar - Son Dakika
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Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar

26.06.2022 13:09

Şanlıurfa'da gerçekleşen ve yüzlerce çocuğun sünnet edildiği toplu sünnet töreninde sünnet sırası gelen bir çocuk sünnet olmamak için salondan kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da hayırsever bir iş adamı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreninde bu yıl da yüzlerce çocuk sünnet edildi. Sünnet sırası gelen bir çocuğun salondan kaçması törende renkli anlara sahne oldu. O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu.

SÜNNET OLMAMAK İÇİN KOŞMAYA BAŞLADI

Sünnet olmamak için törenden kaçan çocuk törenin gerçekleştirildiği taziye evi önünde dakikalarca koştu. Annesi babası ile diğer yakınlarının uzun süre kovaladığı çocuğun sünnet olmamak için törenden kaçması saniye saniye amatör bir kameraya yansıdı. O anlarda çocuğun kendisini yakalamak için uğraşan yakınlarını bir bir atlatması gülümsetti.

10 YILDIR DÜZENLENİYOR

Töreni organize eden Abdulkadir Karakuş, sünnet törenini 10 yıldır geleneksel olarak düzenlediklerini belirtti. Yüzlerce çocuğu sünnet ettirerek ailelerini mutlu ettiklerini aktaran Karakuş, ailelerin hayırsever iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi.

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Son dakika haber: Sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için seferber oldular... O anlar kamerada Son dakika haber: Sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için seferber oldular... O anlar kamerada Suriye sınırında 'Lavanta Tarla' günleri Suriye sınırında 'Lavanta Tarla' günleri
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar - Son Dakika

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