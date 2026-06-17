Şehitkamil\'de çevre bilinci için \'Süper Çocuk\' projesi

Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve SANKO Süper Film iş birliğinde hayata geçirilecek olan "Süper Çocuk-Okullarda Atık Toplama, Çevre Farkındalığı ve Geri Kazanım Programı" için iş birliği protokolü imzalandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projede, geri dönüşüm kültürünün küçük yaşlarda kazandırılması hedefleniyor. Şehitkamil Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen protokol ve imza törenine Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Umut Salcan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu ile SANKO Süper Film Genel Müdürü Ozan Güven ve proje paydaşlarının temsilcileri katıldı.

"Temiz çevre bilinci aşılanacak"

Kaymakam Yamlı, imza töreninde yaptığı konuşmada proje ile çocuklara geri dönüşüm ve çevreyi koruma bilincini aşılamak olduğunu belirterek, "Asıl gayemiz çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak. Herhangi bir ürünü çöp etmeden geri dönüştürüp tekrar bir ürüne dönüştürmek. Asıl hedeflerimizden biri de çevreyi korumak. Plastik atıklar çevreye geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. En önemlisi de temiz bir çevrede yaşamanın en büyük şartı, kirletmemek. Bunu yapmamanın büyük bir erdem olduğunu öğretmeye çocuklarımızdan başlayacağız. Projemizin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çocuklar uygulamalı öğrenecek"

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Umut Salcan da belediye olarak geri dönüşüm projelerine önem verdiklerini ifade ederek, "Şehitkamil Belediyesi olarak geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırma konusunda yeni bir projeye başlıyoruz. Amacımızı yerinde dönüşümün faydalarını, ülke ekonomisine katkılarını ve temiz bir çevreye sağlayacağı yararları çocuklarımıza aşılamak. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Desteklerimiz devam edecek"

SANKO Süper Film Genel Müdürü Ozan Güven ise Türkiye'nin önde gelen esnek ambalaj üreticilerinden biri olduğunu dile getirdi. Güven, "Bu önemli projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin önde gelen esnek ambalaj üreticilerinden biriyiz. Ürettiğimizin ürünlerin doğayla uyumu son derece önemli. Gaziantep'te böyle bir projeyi hayata geçirmek çok keyifli. Bu konuda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu da çocukların akademik başarılarının yanı sıra geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu anlatarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

3 okulda başlayacak

2026-2027 eğitim öğretim yılında başlaması planlanan proje kapsamında Şehit Adem Serin İlkokulu, 125. Yıl İlkokulu ve Aktoprak İlkokulu pilot okul olarak belirlendi. Program ile öğrencilerin geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sürecine aktif olarak katılımlarının teşvik edilmesi, çevre dostu alışkanlıkların erken yaşlarda kazandırılması ve sürdürülebilir çevre davranışlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Öğrenciler ödüllendirilecek

Pilot uygulama süresince okullarda düzenli atık toplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Toplanan atıklar geri dönüşüm sistemine kazandırılırken, proje sonunda geri dönüşüme en fazla katkı sağlayan okul çeşitli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla desteklenecek.

Öğrenciler aracılığıyla çevre bilincinin ailelere ve topluma yaygınlaştırılmasını hedefleyen Süper Çocuk Projesi, "Okul, Öğrenci, Aile, Mahalle, Kent" etki modeliyle çevresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sunacak. Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda projenin Şehitkamil ilçesindeki diğer okullarda da yaygınlaştırılması planlanıyor. - GAZİANTEP