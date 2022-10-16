Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
Üye Girişi

Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

16.10.2022 08:59

Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Bitlis ve ilçelerinde belirli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Havalar soğumasıyla birlikte Süphan Dağına sezonun ilk karın yağdığını belirten Vedat Filiz isimli vatandaş, "Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz, kış demeden insanların hep uğrak olduğu bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Bitlis ekonomi haberleri... Adilcevaz cevizinden çeşitli ürünler üretiliyor Bitlis ekonomi haberleri... Adilcevaz cevizinden çeşitli ürünler üretiliyor Bitlis haber | Adilcevaz cevizinden çeşitli üretime başlandı Bitlis haber | Adilcevaz cevizinden çeşitli üretime başlandı
Kaynak: İHA

Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
11:54 İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar
11:42 Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı
11:27 Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
10:56 FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı
10:46 Fatsa'da lise öğrencisi kızın uğradığı cinsel istismarı rehberlik öğretmeni ortaya çıkardı
10:35 Zelenski, savaşın 8. ayında ulusa seslendi! Öldürülen Rus askerlerinin sayısını açıkladı
10:11 Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 13:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement