Sürdürülebilirlik Gündemi: Bursa\'da Gençlerle Buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, AIESEC Bursa tarafından düzenlenen "Proje Ortaklı Farkındalık Platformu" programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sürdürülebilirlik konusu üzerine düşünce ve deneyimlerini paylaştı.

AIESEC Bursa tarafından gençlerin liderlik potansiyelini artırmak, firmalara marka bilinirliği kazandırmak, sosyal sorumluluklarını göstermek ve yetenekli gençlerle buluşma fırsatı sunmak amacıyla "Proje Ortaklı Farkındalık Platformu" etkinliği düzenleniyor. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğin son konuğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik oldu. Programda gençlerin sürdürülebilirlik üzerine sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Ergül Halisçelik, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kendisinin de 7-8 üniversitede ders vererek binlerce öğrenci yetiştirdiğini söyleyen Halisçelik, "Öğrencilerimizle sürdürülebilirlik üzerine sohbet ettik. Ben de doktora tezimi sürdürülebilir kalkınma üzerine yapmıştım. Umarım bizler de onların kariyer planlamalarına ve yolculuklarına katkı sağlarız. Sürdürülebilirlik geleceği de baz alan kuşaklar arası bir sorundur. Bugün aldığımız veya dün almadığımız her karar bugünü ve geleceği etkiliyor. Her alanda sürdürülebilirlik üzerine çalışma yapılıyor. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da heba etmeden kaynaklarımızı doğru kullanmamız gerekiyor" dedi. - BURSA