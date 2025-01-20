Suriye'de Gümrük Vergisi Artışı Sorun Yarattı - Son Dakika
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Suriye'de Gümrük Vergisi Artışı Sorun Yarattı

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CHP Milletvekili Meriç, Suriye'nin Türkiye'ye uyguladığı vergi zammının sanayicilere zarar verdiğini vurguladı.

20.01.2025 16:56
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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Suriye'nin yeni geçici hükümetinin Türkiye'den ithal edilen ürünlerin gümrük vergisinde yüzde 300 ila 500 arasında artış yaptığını belirterek, "Maalesef bu yapı sadece Türkiye'ye uygulanıyor. Eskiden, bu vergileri Kilis Valiliği belirliyordu ve karşı tarafla yapılan görüşmeler sonucunda bir denge sağlanıyordu. Ancak şu an gelen zamla birlikte sanayicilerimiz büyük sıkıntı çekiyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Öncüpınar Gümrük Kapısı'na giderek tır şoförlerinin sorunlarını yerinde inceledi. Meriç,saha ziyaretinden sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burada yaşanan sorunların en büyüğü, Suriye'nin keyfi olarak vergi oranlarını artırması. Maalesef bu yapı sadece Türkiye'ye uygulanıyor. Arap ülkelerine herhangi bir vergi zammı yok. Eskiden, bu vergileri Kilis Valiliği belirliyordu ve karşı tarafla yapılan görüşmeler sonucunda bir denge sağlanıyordu. Ancak şu an gelen zamla birlikte sanayicilerimiz büyük sıkıntı çekiyor. Bunun yanı sıra, giriş çıkışlarda da bir kota sistemi uygulanmış. 210 tırın üzerinde gelen araçlara geçiş izni verilmiyor. Buna sebep olarak ise Suriye'de işlemlerin çok yavaş ilerlemesi nedeniyle, sınırdan geçen tır sayısı sınırlandırılmış durumda olduğu söyleniyor. Bir tırın sınırdan geçip geri dönmesi yaklaşık 3 günü buluyor. Bu da sanayimizi ciddi şekilde zorluyor. Cami halısı yaptırmak elbette önemli, ama kendi ticaretimizi de unutamayız."

"Hükümet bir an önce harekete geçmeli"

Meriç, bu tür sorunların Türk ekonomisine zarar verdiğini vurgulayarak "Türkiye'nin ihracatçıları, plansız dış politika ve basiretsiz yönetim nedeniyle zor durumda. Artan vergiler ve bekletilen mallar nedeniyle sadece sanayiciler değil, bölgedeki birçok sektör ekonomik kriz yaşıyor. Hükümet bir an önce harekete geçerek bu sorunu çözmelidir" dedi.

Suriye\'de Gümrük Vergisi Artışı Sorun Yarattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Suriye'de Gümrük Vergisi Artışı Sorun Yarattı - Son Dakika

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