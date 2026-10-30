Suriye'de yedi vilayette selde dördü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Suriye'de yedi vilayette selde dördü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayıp

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 7 vilayette şiddetli yağışların yol açtığı selde dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiden haber alınamıyor. Sivil Savunma ekipleri 450'den fazla ihbar üzerine mahsur kalan 50 kişiyi kurtardı ve 350'den fazla öğrencinin bulunduğu iki okulu tahliye etti.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı Sivil Savunma Ekipleri, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışları neden olduğu sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden de haber alınamıyor.

Suriye'nin Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke, Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma ekipleri, gelen 450'den fazla ihbar üzerine harekete geçerek kurtarma operasyonlarına başladı. Şiddetli yağışlar ve sel sularının neden olduğu olaylarda, dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, sel sularında mahsur kalan araçlardaki 50 kişiyi kurtarırken, 350'den fazla öğrencinin bulunduğu iki okulu da güvenli şekilde tahliye etti.

Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke ve Humus bölgelerinde altyapının zarar gördüğü açıklanırken bazı köprülerde ulaşımın aksadığı bildirildi. Tabka'nın batısındaki el-Selmani Köprüsü'nün sel suları nedeniyle çökmesi sonucu Rakka ile Halep arasındaki yolun kapandı. Araçları sel sularında mahsur kalan 15 sivil kurtarıldı.

Bölgede süren kurtarma ve tahliye çalışmaları kapsamında, Rakka kırsalındaki Kesre Surur bölgesinde toprak setin yıkılmasıyla sular altında kalan ve 100'den fazla ailenin etkilendiği bölgede tahliye operasyonları gerçekleştirildi. Ayrıca su baskınlarından zarar gören Rakka kırsalındaki Sehl el-Benat, El-Yunani ve El-Maks kamplarında kalan yaklaşık 375 aile güvenli bölgelere nakledildi. Ekipler, 200'den fazla ev, hastane, okul ve fırın gibi kamusal alanda su tahliye ve kurutma çalışmalarını yürütürken selde mahsur kalan 40'tan fazla araç da güvenli bölgelere çekildi.

Kaynak: İHA
SuriyeGüncelÇocukDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 13:19:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Suriye'de yedi vilayette selde dördü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android