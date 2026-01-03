Suriye'de Alevilere Yönelik Soykırım Protestosu

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Suriye'de Alevilere yönelik saldırılar Yayladağı'ndaki Suriye- Türkiye Sınır Kapısı'nda protesto edildi. Buradaki açıklamada Suriye'de Alevilere yönelik "soykırım" uygulandığı ifade edildi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Derneği, Adana Alevi Kurumları, Samandağ ve Antakya Alevi Kurumları, Mersin Alevi Kurumları, Adana Alevi Platformu, Antakya Emek ve Demokrasi Platformu, Samandağ Suriye Halklarıyla Dayanışma Platformu üyeleri Suriye'deki Alevilere yönelik saldırıları Yayladağı'ndaki Suriye-Türkiye Sınır Kapısı'nda protesto etti.

"Suriye'de Alevi katliamını durdurun" çağrısıyla bir araya gelen protestoculara bazı meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Protestocular adına konuşan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Hatay İl Başkanı Mehmet Çelik Suriye'deki Alevi soykırımını gündeme getirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu kentin emek, barış ve demokrasi birleşenleri olarak bir yıla yakın süredir Alevi soykırımını engellemek için eylemler, mitingler, basın açıklamaları düzenliyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle de yine Yayladağı Sınır Kapısı'nda basın açıklaması düzenledik, soykırımın durdurulmasını istedik. Sahil kentlerine insani yardım koridorunun açılmasını istedik. Daha sonra TBMM önünde de aynı taleplerle eylem gerçekleştirdik. Ama ne yazık ki sesimizi duymak istemiyorlar. Sesimizi duymak istemeyenler, bu suça sessiz kalanlar bu katliamın ortaklarındandır. Biz unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Katillerden hesap sorana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Katil Colani yargılansın."

"Aylardır Suriye'de vahşet var diye haykırıyoruz"

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan da bugün Suriye'de Alevilerin katline sessiz kalanların, bu topraklarda yüzyıllardır Alevileri yok saydığını, inkar ettiğini, sürgüne mahküm bıraktığını, asimilasyon politikaları uyguladıklarını ifade etti.

Arslan, "Bu zihniyetin işbirlikçilerinin kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bugün kendi toprakları dışında başka ülkelerin topraklarına kan dökerek kandan besleyen zihniyet bugün Suriye'de canlarımızı katlediyor. Aylardır, yaklaşık bir yıldır Suriye'de bir vahşet var diye haykırıyoruz. 'Suriye'yi teslim ettiğiniz katiller kendisi gibi düşünmeyenleri düşman olarak görecek' dedik" diye konuştu.

"Katillerin demokrasi havarisi olarak karşılanmaması gerektiğini, Colani ve ekibinin birer katil olduğunu söylediklerini" belirten Arslan, "Bugün HTŞ denilen o katil grubunun işbirlikçilerinin Yalova'da, Türkiye'nin dört bir yanında sığınma evleri var. Buradan hükümete tekrar sesleniyoruz. Sizin bu topraklarda beslediğiniz, yetiştirdiğiniz, eğittikleriniz bugün Suriye'de canlarımızı katlediyorlar. Bu katliama, bu soykırıma ortaksınız" dedi.

"Suriye'de bir ulus, inanç tarihten silinmeye çalışılıyor"

Protestoya katılan Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da şunları söyledi:

"Suriye'de Hristiyanlara katliam uygulandı. Dürzilere katliam uygulandı. Kürtlere uygulandı. Türkmenlere uygulandı. Şiilere, Caferilere, İsmaililere, hepsine katliam uygulandı. Ama Alevilere yaşananlar bugün bir soykırım. Katıldığım her toplantıda özellikle vurgulayarak söylüyorum; Suriye'de şu an bir Alevi soykırımı var. Suriye'de bir ulus, Suriye'de bir inanç HTŞ tarafından haritadan, tarihten silinmeye çalışılıyor. HTŞ hala Türk Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörist listesinde olan bir örgüt. 2018'den bugüne kadar Suriye'yi terörist olduğu iddia edilen bir örgüt yönetmeye çalışıyor. Yönetiyor demiyorum, yönetmeye çalışıyor."

"Bugün Suriye'de yaşanan anlık bir vahşet değildir"

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nihat Dağ da, "Suriye'yi kan gölüne çevirmeye çalışan cellat Colani'yi nefretle, şiddetle kınadıklarını" kaydederek, "Bugün Suriye'de yaşanan anlık bir vahşet değildir. Münferit bir olay hiç değildir. Onlarca yıldır bütün uyarılarımıza rağmen Suriye ile ilgili barışçıl bir politikayı benimsememiş muktedirlerin ülkeyi, coğrafyayı getirdiği noktadır" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ise, "Bizim Türk olmamız, Kürt Alevi olmamız, Çepni Alevi olmamız, Arap Alevi olmamız, Nusayri Alevi olmamız bunu değiştirmiyor. Evet, yıllarca biz bir araya gelemedik, bir olamadık. Bunun da acılarını, bedellerini hep beraber ödedik. Ödemeye devam ediyoruz. Bu kadar acı yaşamış biz Aleviler halen bir araya gelemiyorsak demek burada bir sorun var" ifadelerini kullandı.

Fırat, "dün başına 10 milyon dolar para konulan bir teröristin demokrasi kahramanı yapılmasını kabul etmediklerini" belirterek, "Bundan 1400 sene önce Hz. Hüseyin'in başını kesip Emevi Camisi'ne getirip sergileyen zihniyet şu an yine hemen yanımızda hortlamıştır" dedi.

"21. yüzyılda soykırıma kalkışan Colani yönetimini ateşe veririz"

SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ise şunları söyledi:

"Sanmasınlar ki, bıçak kemiğe dayandığında bugüne kadar Anadolu Alevilerinin de Kürt Kızılbaş Alevilerinin de Arap Alevilerinin de amentüsü olan 'incinsen de incitme' ilkesine uyarız. Bıçak kemiğe dayandığında herkes şahit olsun ki burada burnumuza tüten bahuru kavuran közle 21. yüzyılda soykırıma kalkışan Colani yönetimini 21. yüzyılda ateşe veririz. Bu ülkede demokrasiye inanan tüm güçler olarak bir yüzyılın daha soykırım kanlarıyla sulanmasına müsaade etmeyeceğiz."