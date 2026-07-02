Suriye ve Lübnan İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Suriye ve Lübnan İlişkilerini Güçlendiriyor

02.07.2026 15:40
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan'la Ortak Yüksek Komite kurulması konusunda anlaştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ortak Yüksek Komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi. Şeybani başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Şeybani, ilk olarak Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Aoun tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Şeybani daha sonra Beyrut'taki Ayn el-Tine'de bulunan resmi konutunda Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şeybani, temasların son derece olumlu geçtiğini belirterek, görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Bir soruya yanıtlayan Bakan Şeybani, ziyareti kapsamında Hizbullah ile herhangi bir görüşme planlanmadığını ifade ederek "İleride, eğer iki ülkenin çıkarına olacaksa Hizbullah ile görüşmeye açığız" dedi. Lübnan'daki Suriyeli tutuklu ve hükümlülere ilişkin de açıklamalarda bulunan Şeybani, bu konuda Lübnan hükümetiyle üzerinde uzlaşılan bir yargı süreci bulunduğunu belirterek, sürecin tamamlanmasının ardından tüm tutuklu ve hükümlülerin Suriye'ye teslim edileceğini açıkladı. Şeybani ayrıca, Suriye'nin Lübnan'a yönelik tüm İsrail saldırılarını reddettiğini belirterek, Lübnan devletinin ülkede istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Ortak Yüksek Komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise iki ülke arasında ortak çalışma mekanizmasının oluşturulması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Selam, bu kapsamda bakanlardan oluşacak Ortak Yüksek Komite kurulacağını ve komitenin ortak işbirliği dosyalarını takip etmek amacıyla düzenli aralıklarla toplanacağını söyledi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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