Suriyeli Esnaf Türkiye\'den Dönüyor

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Hatay'da yaşayan Suriyeli esnaf Eşref Naunu, 14 yıl önce geldiği Türkiye'de 7 yıldır işlettiği iş yerini kapatarak ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeye başladılar. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Suriyeli Eşref Naunu da 14 yıldır yaşadığı Türkiye'de 7 yıldır işlettiği iş yerini kapatarak ülkesine dönmeyi planlıyor. Ülkesine dönmek için aracını, motosikletini ve iş yerini sattığını belirten Naunu, ülkesinde yeni bir yaşama başlamak istiyor.

"Ülkemize dönmek için arabamızı, motorumuzu ve dükkanımızda bulunan her şeyi sattık, gidiyoruz"

Suriyeli Eşref Naunu, 14 yıldır bulunduğu Türkiye'den yeni yaşamını kurmak için ülkesine dönmeye hazırlandığını ifade ederek, "7 yıldır dükkanımız var Türkiye'de. Suriye'de savaş bitti ama şu an Suriye'de iş yok, su yok ve elektrik yok. 4-5 ay sonra döneceğiz ülkemize, orası bizim memleketimiz. Ülkemize döneceğiz ama oradaki şartlar çok zor geliyor. Ülkemizde dükkanımız, evimiz ve işimiz var, orada sıfırdan başlamayacağız ama tabii zorlanacağız. Türkiye'de 14 yıl boyunca misafir ettiler bizi, Türk milletine çok teşekkür ederiz. Ülkemize dönmek için arabamızı, motorumuzu ve dükkanımızda bulunan her şeyi sattık, gidiyoruz. Dükkanımızda biraz mal kaldı, onları da dükkanlara satacağız. Türkler ve Suriyeliler kardeş olduk, ülkemize gelsinler, muhabbet ve ticaret olur. Türkler de istedikleri zaman gelebilirler" ifadelerini kullandı. - HATAY