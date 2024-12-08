Suriyeliler Esad'ın Düşüşünü Kutladı

(OSMANİYE)- Türkiye'de çeşitli şehirlerde yaşayan Suriyeliler, Beşar Esad iktidarının düşüşünü kutlamaya başladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Suriyeliler de sokaklarde konvoy yaparak ellerinde Suriye ve Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi yaptı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Suriyeliler, konvoy halinde cadde ve sokaklara çıkarak ellerinde Suriye ve Türk bayraklarıyla Beşar Esad iktidarının düşüşünü sevinç gösterileriyle kutladı.
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