Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı - Son Dakika
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Yerel

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı

Suriye'de Esad rejiminin düşmesi ile yeni bir dönemin kapıları açılırken, yıllarca ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyeli mülteciler peyderpey memleketlerine dönmeye devam ediyor.

17.12.2024 14:08
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Suriye'de Esad rejiminin düşmesi ile yeni bir dönemin kapıları açılırken, yıllarca ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyeli mülteciler peyderpey memleketlerine dönmeye devam ediyor.

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl sonra son bulması ve Esad'ın ülkeden kaçması ile birlikte Türkiye'de barınan Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü hız kazandı. Suriye'deki yaşamın normale dönmeye başlamasıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek yıllardır ayrı kaldıkları topraklarına geri dönmeye devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığının işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapanlar yıllar önce bıraktıkları topraklara yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Suriyeliler, artık dönme vaktinin geldiğini ve memleketlerinin yeniden inşa sürecinde yer alacaklarını söylüyorlar. Diktatör Esad'ın artık mülteci kendilerinin ise ev sahibi olduğunu belirten Suriyeliler, yeni bir döneme giren ülkelerinde artık huzur ve barış içerisinde yaşamak istediklerini ifade etti.

Gün boyu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, mültecilerin bekleme süreleri boyunca yiyecek-içecek ihtiyaçları da bölgede kurulan STK'ların mobil mutfakları ile sağlanıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Ekonomi, Suriye, Yerel, kilis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı - Son Dakika

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