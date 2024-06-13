Sürücü, Yavru Ayıyı Korna Eşliğinde Korkuttu

Yerel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir sürücü, asfalt yola çıkan yavru ayıyı korna eşliğinde takip ederek korkuttu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı duyulan sürücü, sosyal medyada tepki topladı.

Kocaali'de bir sürücü, ormanlık alandan yola çıkan yavru ayıyı otomobille takip ederek kovalamaya başladı. Asfalt yola inan ve korna eşliğinde kilometrelerce takip edilen yavru ayının kaçtığı anlar ise araç içindeki bir kişi tarafından kayda alındı. Yavru ayı bir süre sonra gözlerden kayboldu. Görüntülerde ayının koşması, korna çalarak onu takip eden ve korkutan sürücünün de "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı, yanındaki kişinin ise "Hayır" dediği duyuluyor. - SAKARYA