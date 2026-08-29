Depremde kız kardeşini ve babasını kaybeden belediye personeli, afetzede çocuklara çöp kamyonuyla mutluluk dağıtıyor - Son Dakika
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Depremde kız kardeşini ve babasını kaybeden belediye personeli, afetzede çocuklara çöp kamyonuyla mutluluk dağıtıyor

Depremde kız kardeşini ve babasını kaybeden belediye personeli, afetzede çocuklara çöp kamyonuyla mutluluk dağıtıyor
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Hatay'da depremde babasını ve kız kardeşini kaybeden belediye personeli Süleyman Yıldız, çöp kamyonuyla geçtiği sokaklarda çocuklara oyuncak dağıtıyor. 'Süslü Sülo' olarak bilinen Yıldız, bu anlamlı davranışıyla babasının anısını yaşatıyor.

Hatay'da depremde babasını ve kız kardeşini kaybeden belediye personeli Süleyman Yıldız, görev yaptığı çöp kamyonuyla geçtiği sokaklarda çocuklara oyuncak dağıtarak örnek bir davranışa imza atıyor. Yıldız'ın sorumluluk alanında bulunan sokaklarda yaşayan çocuklar, oyuncak alabilmek için yol gözlüyor.

Arsuz Belediyesi bünyesinde şoför olarak çalışan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Süleyman Yıldız, 6 Şubat 2023 depremlerinde babasını ve kız kardeşini kaybetti. Yaşadığı büyük acıya rağmen hayata tutunan Yıldız, çocukları çok seven merhum babasının anısını yaşatmak ve afet bölgesindeki miniklerin yüzünü bir nebze olsun güldürmek için anlamlı bir çalışma başlattı.

Sokaklardan topladığı ve hayırseverlerin bağışladığı oyuncakları evine götürüp yıkayarak dezenfekte eden Yıldız, süslediği çöp kamyonuyla görev yaptığı sokaklarda çocuklara oyuncak hediye ediyor. Kendisine "Süslü Sülo" lakabını takan çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Yıldız, sokak sokak gezerek çocuklara mutluluk dağıtmaya devam ediyor.

İşini severek yaptığını dile getiren Yıldız, "İşimizi severek yapıyoruz, Allah'a şükürler olsun. Görevimizi yaparken vatandaşlarımıza ve halkımıza güzel görüntüler vermeye çalıştık, bu farkındalığı başardık. Bunun yanı sıra çocukları sevindirmeye başladık. Çocuklar bizim kırmızı çizgimiz. Başkanımızın da çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için bu yolda yürümeye karar verdik. Kendisi de desteklerini bizden esirgemedi" dedi.

"Babamın çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için bu yolda ilerliyoruz"

Yaşadığı büyük acıyı çocukları mutlu ederek hafifletmeye çalıştığını belirten Yıldız, "Biz depremde sıkıntı çekmiş bir aileyiz. Babamı ve kız kardeşimi kaybettim, annemin 3 parmağı koptu. Babamın çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için bu yolda ilerliyoruz. Çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz. Biz bunlardan mutlu oluyoruz. Oyuncakların çoğunu halkımız ve hayırseverler bize veriyor. Eve götürüp yıkıyoruz, temizledikten sonra çocuklara dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mıntıkaya girerken giriş çıkış saatlerimi çocuklar biliyor"

Mahalle aralarında kendisini gören çocukların heyecanla toplandığını aktaran Yıldız, "Mıntıkaya girerken giriş çıkış saatlerimi çocuklar biliyor. ya kapıda ya balkonda birikmiş oluyorlar. Poşeti alıp aşağı iniyoruz, hediyelerini veriyoruz. Ailelerin hayır duasını alıyoruz. Sosyal medyada da beni 'SS Sülo' olarak takip ediyorlar, lakabımı 'Süslü Sülo' koydular. Yaklaşık 4-5 aydır oyuncak dağıtıyorum. Bir gün bir çocuğa hediye verdim, gözlerindeki mutluluğu görünce devam etme kararı aldım. Aracımda yedek oyuncak poşetleriyle geziyorum, gittiğimiz her mahallede çocukları sevindirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ayrıca, Yıldız ve beraberindeki çalışanları makamında ağırlayan Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, yapılan işten dolayı duygulandığını belirterek, ilçede oyuncakların toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara yollanacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

Süleyman Yıldız, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde kız kardeşini ve babasını kaybeden belediye personeli, afetzede çocuklara çöp kamyonuyla mutluluk dağıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde kız kardeşini ve babasını kaybeden belediye personeli, afetzede çocuklara çöp kamyonuyla mutluluk dağıtıyor - Son Dakika
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