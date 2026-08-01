Susurluk\'taki orman yangınına müdahale sürüyor

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 6 uçak, 9 helikopter, 82 arazöz, 4 iş makinesi ve 472 personelle havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için Balıkesir İtfaiyesi, AFAD, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk Belediyesi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.