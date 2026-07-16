Susuz'da Devlet Hastanesi ve Okul İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Susuz'da Devlet Hastanesi ve Okul İnşaatı Devam Ediyor

Susuz\'da Devlet Hastanesi ve Okul İnşaatı Devam Ediyor
16.07.2026 16:37
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Kaymakam Öztürk, Susuz'daki sağlık ve eğitim yatırımlarını yerinde inceledi, projelerin önemi vurgulandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımları hız kesmeden sürerken, Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk, inşaat çalışmaları devam eden Devlet Hastanesi ile Atatürk Ortaokulu'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Susuz'un sağlık ve eğitim altyapısını güçlendirecek iki önemli projeyi ziyaret eden Kaymakam Öztürk, ilk olarak yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaat alanına geçti. Burada yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten çalışmaların son durumu, fiziki gerçekleşme oranı, proje takvimi ve planlanan teslim süreci hakkında ayrıntılı bilgi alan Öztürk, inşaatın belirlenen program doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Sağlık yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini ifade eden Kaymakam Öztürk, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Susuz'da sağlık hizmetlerinin daha modern şartlarda sunulacağını belirterek, çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Furkan Öztürk, daha sonra yapımı süren Atatürk Ortaokulu inşaatını ziyaret etti. Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Öztürk, okul binasının fiziki durumu, dersliklerin planlaması, sosyal alanlar ve teknik donatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendiren Kaymakam Öztürk, eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. Yeni okul binasının tamamlanmasının ardından öğrencilerin daha güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşacağını ifade eden Öztürk, çalışmaların kalite standartlarından ödün verilmeden sürdürülmesini istedi.

İncelemeler sırasında yüklenici firma temsilcileriyle de görüşen Kaymakam Öztürk, projelerin planlanan süre içerisinde tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmaların düzenli olarak takip edildiğini ifade etti. İnşaat sürecinde iş güvenliği kurallarına azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, hem sağlık hem de eğitim alanındaki yatırımların ilçenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Susuz'da devam eden Devlet Hastanesi ve Atatürk Ortaokulu projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin sağlık ve eğitim altyapısının güçlenmesi, vatandaşların daha kaliteli kamu hizmetlerine erişiminin sağlanması ve gelecek nesiller için daha modern eğitim imkanlarının oluşturulması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Susuz'da Devlet Hastanesi ve Okul İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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