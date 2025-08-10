Susuz\'da İçme Suyu Projesi Hayata Geçiyor

Susuz'da köyler hayata geçecek olan "İçme Suyu Projesi" ile hayat bulacak.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdiresi Fatma Kafkaslı ve Gölbaşı Köyü Muhtarı Güven Bayşu ile birlikte Gölbaşı köyünde bir takım incelemelerde bulundu.

Tutal, Gölbaşı Köyü İçme Suyu Projesi'nin hayata geçirileceği bölgeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca yaklaşık maliyet çalışması ve projesi planlanan içme suyu isale hattıyla ilgili BOTAŞ ve TANAP'tan uygun görüşler alındı. Hat güzergahı ve içme suyu ihtiyacı olan haneler yerinde tespit edildi.

Kaymakam Tutal, proje çerçevesinde ilgili diğer kurumların uygun görüşleri ve teknik ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarını istedi.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, daha sonra taziye evini ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların talepleri yerinde incelenerek değerlendirmelerde bulundu. Tutal, Gölbaşı köyünden ayrıldı. - KARS